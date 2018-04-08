HABER

Kamyona çarpan motosikletli yaşamını yitirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 08.04.2018 11:19 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü Turgay Türkay (34), yaşamını yitirdi.

Kamyona çarpan motosikletli yaşamını yitirdi

Ekrem ÇAĞLAR/SALİHLİ (Manisa), (DHA) - MANİSA'nın Salihli ilçesinde, kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü Turgay Türkay (34), yaşamını yitirdi.
Kaza, dün saat 17.30 sıralarında, Salihli'nin kırsal Hasalan Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Ali Pürcü'nün (42) kullandığı 06 FH 8622 plakalı kamyon ile karşıdan gelen Turgay Türkay yönetimindeki 45 SC 1097 plakalı motosiklet Seralar mevkisinde çarpıştı. Motosiklet sürücüsü Türkay, olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazanın ardından kamyon şoförü Pürcü, gözaltına alındı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Kamyona çarpan motosikletli yaşamını yitirdiKamyona çarpan motosikletli yaşamını yitirdiKamyona çarpan motosikletli yaşamını yitirdi

Türkiye ve Rusya arasında kritik görüşme! Operasyon yapılacak mı?Türkiye ve Rusya arasında kritik görüşme! Operasyon yapılacak mı?
Kanlı cuma! Acı haber geldiKanlı cuma! Acı haber geldi
Yunanistan işgale hazırlanıyor! Yunanistan işgale hazırlanıyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili gündemi sarsacak 15 Temmuz iddiası!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili gündemi sarsacak 15 Temmuz iddiası!

Türkiye'yi sarsan kazada yeni detaylar ortaya çıkıyor! Kaza anında yalıda bulunanlar dehşet anlarını anlattı!

Türkiye'yi sarsan kazada yeni detaylar ortaya çıkıyor! Kaza anında yalıda bulunanlar dehşet anlarını anlattı!

Şikayet yağıyor! Özel hastanelerin yeni uyanıklığı!

Şikayet yağıyor! Özel hastanelerin yeni uyanıklığı!

Sürücü kursunda dehşet!

Sürücü kursunda dehşet!

Çok konuşulacak sözler! 'Abdullah Gül aday olursa...'

Çok konuşulacak sözler! 'Abdullah Gül aday olursa...'

Esra Erol ile Alişan arasında 'Eda' krizi

Esra Erol ile Alişan arasında 'Eda' krizi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Adana Büyükşehir Belediyesi'nden 'çılgın Adanalılar'a uyarı: Kanalda da yasak!

Adana Büyükşehir Belediyesi'nden 'çılgın Adanalılar'a uyarı: Kanalda da yasak!

Adana'da telefonda kendini 'ben başkomiser Kemal' diye tanıttı... Yaşadığı korku gözlerine yansıdı

Adana'da telefonda kendini 'ben başkomiser Kemal' diye tanıttı... Yaşadığı korku gözlerine yansıdı

Balıkesir'de katliam gibi kaza! 3 genç feci şekilde can verdi!

Balıkesir'de katliam gibi kaza! 3 genç feci şekilde can verdi!

Korkunç kaza: Beton direğe çarpan araçta 3 genç öldü

Korkunç kaza: Beton direğe çarpan araçta 3 genç öldü

Polis durdurduğu otomobilde öyle bir şey buldu ki!

Polis durdurduğu otomobilde öyle bir şey buldu ki!

Türkiye'ye akın etmişlerdi! Sınır dışı edildiler

Türkiye'ye akın etmişlerdi! Sınır dışı edildiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.