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Kamyona çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.04.2018 10:13 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde belediyeye ait çöp kamyonuna çarpan otomobil hurdaya döndü.

Kamyona çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde belediyeye ait çöp kamyonuna çarpan otomobil hurdaya döndü. Kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, D-110 karayolu üzeri Ahievren kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ’dan Malkara istikametine seyreden İsmet Alarçin yönetimindeki RA ME 1415 Almanya plakalı otomobil, kavşaktan Ahievren Mahalle merkezine sapan Celal Ağlatma yönetimindeki 59 LD 708 plakalı Malkara Belediyesine ait çöp kamyonuna çarptı.
Kazada hurdaya dönen otomobilde bulunan sürücü İsmet Alarçin ve yanında bulunan Hatice Çıtık hafif yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kamyona çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı

Kamyona çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı

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