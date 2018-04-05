Kamyona çarpan otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

Isparta-Eğirdir Karayolu’nda tek şeride düşen yolda kamyona çarpan otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza saat 16.00 sıralarında Isparta-Eğirdir Karayolu’nun 18.kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, Eğirdir istikametinden Isparta yönüne seyreden Bilginer K. yönetimindeki 03 LK 004 plakalı otomobil, sürücünün dikkatsizliği ve tedbirsizliği sonucu tek şeride düşen yolda bir kamyona çarptıktan sonra şarampole yuvarlandı.
Kazada otomobil sürücücüsü Bilginer K. ile aynı araçta bulunan ve henüz ismi öğrenilemeyen oğlu yaralandı. Çevredekiler tarafından durumun haber verilmesiyle birlikte olay yerine 112 Acil Servis Ekipleri, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahaleleri sonrasında hastaneye sevk edildi.
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