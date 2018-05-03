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Kamyonda 210 kilo esrar ele geçirildi, sürücü tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.05.2018 13:08 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te, bir kamyonun kasasında 210 kilo esrar ele geçirildi, ismi açıklanmayan sürücü tutuklandı.

Kamyonda 210 kilo esrar ele geçirildi, sürücü tutuklandı

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, bir kamyonun kasasında 210 kilo esrar ele geçirildi, ismi açıklanmayan sürücü tutuklandı.
Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Şehrin giriş bölgelerinde uygulama noktası oluşturan ekipler, şüpheli gördüğü araçları durdurarak aradı, içinde bulunanları kimlik kontrolünden geçirdi. Polisin şüphe üzerine durdurduğu plakası açıklanmayan boş plastik sebze kasası yüklü kamyonda da arama yapıldı. Eğitimli köpek Bady'nin de kullanıldığı aramalarda boş sebze kasalarının aralarına gizlenmiş 45 poşet içerisinde 210 kilo esrar bulundu. Esrara el koyan polislerin gözaltına aldığı ismi açıklanmayan kamyon sürücüsü sorgulamasının ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

FOTOĞRAFLI

Kamyonda 210 kilo esrar ele geçirildi, sürücü tutuklandı

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