HABER

Kamyonda 210 kilo esrar ele geçirildi, sürücü tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.05.2018 14:50 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te, bir kamyonun kasasında 210 kilo esrar ele geçirildi, ismi açıklanmayan sürücü tutuklandı.

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, bir kamyonun kasasında 210 kilo esrar ele geçirildi, ismi açıklanmayan sürücü tutuklandı. Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Şehrin giriş bölgelerinde uygulama noktası oluşturan ekipler, şüpheli gördüğü araçları durdurarak aradı, içinde bulunanları kimlik kontrolünden geçirdi. Polisin şüphe üzerine durdurduğu plakası açıklanmayan boş plastik sebze kasası yüklü kamyonda da arama yapıldı. Eğitimli köpek Bady'nin de kullanıldığı aramalarda boş sebze kasalarının aralarına gizlenmiş 45 poşet içerisinde 210 kilo esrar bulundu. Esrara el koyan polislerin gözaltına aldığı ismi açıklanmayan kamyon sürücüsü sorgulamasının ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

'Şerife Boz' tartışması büyüyor: Rölyefi ortaya çıktı'Şerife Boz' tartışması büyüyor: Rölyefi ortaya çıktı
Erdoğan hakkında flaş iddia!Erdoğan hakkında flaş iddia!
Fuhuş operasyonunda yakalandıklar! Meslekleri şaşırttıFuhuş operasyonunda yakalandıklar! Meslekleri şaşırttı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ve şok kararı açıkladılar! Talisca...

Ve şok kararı açıkladılar! Talisca...

Devlet Bahçeli'nin olay yaratacak FETÖ iddiasına Başbakan'dan ilk yorum

Devlet Bahçeli'nin olay yaratacak FETÖ iddiasına Başbakan'dan ilk yorum

İngiltere'de korkunç olay! Öldüren fantezi!

İngiltere'de korkunç olay! Öldüren fantezi!

Skandalın böylesi! Ofis ortasında bir anda soyunmaya başlayıp...

Skandalın böylesi! Ofis ortasında bir anda soyunmaya başlayıp...

Emekli ikramiyeleri o tarihte ödenecek!

Emekli ikramiyeleri o tarihte ödenecek!

Son dakika! CHP cumhurbaşkanı adayını belirlemek için toplanıyor

Son dakika! CHP cumhurbaşkanı adayını belirlemek için toplanıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Samsun'da tramvayda insanlık dersi veren gence ait yeni görüntüler ortaya çıktı

Samsun'da tramvayda insanlık dersi veren gence ait yeni görüntüler ortaya çıktı

Taksim'de 'Fırça düşürme taktiği' ile turistlere kabusu yaşattılar

Taksim'de 'Fırça düşürme taktiği' ile turistlere kabusu yaşattılar

'Ölmemesinden dolayı pişmanım' demişti! Katilin yeni ifadesi şaşkına çevirdi

'Ölmemesinden dolayı pişmanım' demişti! Katilin yeni ifadesi şaşkına çevirdi

Gizemli kız bu kez mezarlığa gelmedi!

Gizemli kız bu kez mezarlığa gelmedi!

Tüm şehri çürük yumurta kokusu sardı! Vatandaşlar isyan etti

Tüm şehri çürük yumurta kokusu sardı! Vatandaşlar isyan etti

Bodrum'da korkutan yangın! İş yeri sahibi: Çıldırmak üzereyim, bittim ben!

Bodrum'da korkutan yangın! İş yeri sahibi: Çıldırmak üzereyim, bittim ben!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.