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Kamyondaki ev eşyalarının içinde kaçak sigara çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.03.2018 19:46 | Son Güncelleme

BOLU’da, polisin durdurduğu 2 ayrı kargo firmasına ait kamyonda yapılan aramada fırın, bulaşık ve çamaşır makinesi ile zeytin tenekeleri içine gizlenmiş halde, piyasa değeri 210 bin TL olan, 14 bin 890 paket kaçak sigara, bin 460 paket kaçak pipo tütünü, ve 98 paket kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU’da, polisin durdurduğu 2 ayrı kargo firmasına ait kamyonda yapılan aramada fırın, bulaşık ve çamaşır makinesi ile zeytin tenekeleri içine gizlenmiş halde, piyasa değeri 210 bin TL olan, 14 bin 890 paket kaçak sigara, bin 460 paket kaçak pipo tütünü, ve 98 paket kaçak nargile tütünü ele geçirildi. Bolu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM yolunun Bolu kesiminde yol uygulaması yaptı. Yapılan uygulamada, 2 ayrı kargo firmasına ait kamyon durduruldu. Ekipler, kamyonlarda detaylı arama yaptı. Ev eşyalarının bulunduğu kargo kamyonlarında fırın, zeytin tenekesi, çamaşır ve bulaşık makinesi içinde gizlenmiş halde 14 bin 890 paket kaçak sigara, bin 460 paket kaçak pipo tütünü, ve 98 paket kaçak nargile tütünü bulundu. Ele geçirilen maddelerin piyasa değerinin 210 bin TL olduğu öğrenildi. Polis, kargo kamyonlarındaki ürünlerin alıcı ve satıcısını tespit edilmesi için çalışma başlattı.

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