Kamyonet 250 metrelik uçuruma yuvarlandı: 1 yaralı

Fatih TURAN-Selçuk BAŞAR/GÜMÜŞHANE, (DHA)- GÜMÜŞHANE'de, kontrolden çıkan ve yaklaşık 250 metrelik uçuruma yuvarlanan kamyonette, sürücü Ali Demirci ağır yaralandı.

Kaza, bugün saat 16.30 sıralarında Gümüşhane-Trabzon karayolu Köstere Köyü Vericiler mevkiinde meydana geldi. Ali Demirci yönetimindeki 61 JD 039 plakalı kamyonet kontrolden çıkarak, yaklaşık 250 metrelik uçuruma yuvarlandı. Hurdaya dönen araçtan fırlayan sürücü Ali Demirci, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen AFAD ve Jandarma ekiplerinin yardımıyla yola çıkarılarak ambulansla Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye götürülen Ali Demirci'nin tedavisi sürüyor.

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