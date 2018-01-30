Kamyonet 250 metrelik uçuruma yuvarlandı

Fatih TURAN - Selçuk BAŞAR/GÜMÜŞHANE,(DHA) Gümüşhane'de, kontrolden çıkan ve yaklaşık 250 metrelik uçuruma yuvarlanan kamyonetin sürücüsü Ali Demirci ağır yaralandı. Kaza, bugün saat 16:30 sıralarında Gümüşhane-Trabzon karayolu Köstere Köyü Vericiler mevkiinde meydana geldi. Ali Demirci yönetimindeki 61 JD 039 plakalı kamyonet kontrolden çıktı, yaklaşık 250 metrelik uçuruma yuvarlandı. Hurdaya dönen araçtan fırlayan sürücü Ali Demirci, ihbar üzerine olay yerine ulaşan AFAD ve Jandarma ekiplerinin yardımıyla yola çıkarılarak ambulansla Gümüşhane Devlet Hastanesi?ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.