Kamyonet 40 metrelik uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

Adem ÇETİN/AKSEKİ (Antalya), (DHA)- ANTALYA’nın Akseki ilçesinde, kamyonetin 40 metrelik uçuruma yuvarlandığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Kaza saat 18.00 sıralarında, Akseki-Seydişehir karayolunun Yarpuz Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Mustafa Öktem (49) yönetimindeki 07 GLA 16 plakalı kamyonet, yağışlı havadan dolayı kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerleri aşarak 40 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada sürücü Mustafa Öktem olay yerinde yaşamını yitirirken, araçta bulunan Engiz Turan (44) ise yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı ilk müdahalenin ardından Engiz Turan'ı ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi’ne götürdü. Mustafa Öktem’in cenazesi ise Akseki Devlet Hastanesi morguna konuldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
FOTOĞRAFLI
CHP'li Okan Gaytancıoğlu ve Vecdi Gündoğdu kaza yaptı
Muharrem İnce imsakiye dağıttı! Duada dikkat çeken detay
İsrail'de skandal! Alarmlar çaldı, gerçek ortaya çıktı
Trump'tan ağır hakaret: Onlar insan değil, hayvan
Manisa'da lise öğrencisini inşaata götürüp tecavüz eden şahıs için karar verildi
Karabük'te akılalmaz olay! Saldırgandan savunma: Garson 'canım' dedi
MHP lideri Bahçeli, Yenikapı mitingine katılacağını açıkladı
24 Haziran seçimlerine hazırlanan Selahattin Demirtaş mal varlığını açıkladı
Dilencilik yapan kadın 5,5 milyon dolar miras bıraktı!
İki fotoğraf arasındaki farkları tespit edebilir misiniz?
Bakan İsmet Yılmaz'dan büyük müjde! 25 bin kişi...
Okuyucu Yorumları 0 yorum