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Kamyonet akaryakıt istasyonu tabelasına çarptı: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.03.2018 20:48 | Son Güncelleme

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde bir kamyonetin akaryakıt istasyonu tabelasına çarpması sonucunda 1 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Çanakkale-İzmir Karayolu’nun Ayvacık ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında İzmir istikametinden Çanakkale istikametine gitmekte olan Alpay Erden idaresindeki 17 TB 134 plakalı peynir yüklü kamyonet, Ayvacık ilçesi girişinde bulunan bir akaryakıt istasyonunun tabelasına çarparak, yola savruldu.

Kamyonet akaryakıt istasyonu tabelasına çarptı: 1 yaralı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde bir kamyonetin akaryakıt istasyonu tabelasına çarpması sonucunda 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Çanakkale-İzmir Karayolu’nun Ayvacık ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında İzmir istikametinden Çanakkale istikametine gitmekte olan Alpay Erden idaresindeki 17 TB 134 plakalı peynir yüklü kamyonet, Ayvacık ilçesi girişinde bulunan bir akaryakıt istasyonunun tabelasına çarparak, yola savruldu. Yola savrulan araç Çanakkale-İzmir karayolu da kısa süreliğine ulaşıma kapattı. Kısa sürede kaldıran kamyonet sonrasında yol tekrar ulaşıma açılırken, kazada kamyonet sürücü Alpay Erden yaralanarak, ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Akaryakıt istasyonunun tabelasında ise maddi hasar oluştu.

Kamyonet akaryakıt istasyonu tabelasına çarptı: 1 yaralı

Kamyonet akaryakıt istasyonu tabelasına çarptı: 1 yaralı

Kamyonet akaryakıt istasyonu tabelasına çarptı: 1 yaralı

Kamyonet akaryakıt istasyonu tabelasına çarptı: 1 yaralı

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