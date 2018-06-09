Kamyonet bisikletliye çarptı: 1 yaralı

Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),(DHA) ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde kamyonetin çarptığı bisiklet sürücüsü ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Kaza, akşam saatlerinde Süleymanlar Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Cenk G.(22) yönetimindeki 67 TV 401 plakalı kamyonet, önünde bisikletiyle seyir halinde olan Muammer Kaplan'a(54) çarptı. Yere düşerek yaralanan Kaplan ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Kamyonet sürücüsü Cenk G., polis tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Avusturya'ya ateş püskürdü: Dünyayı bir Haçlı-Hilal savaşına götürüyor
Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? AK Partili Hamza Dağ tarih verdi!
Samsun'da dehşete düşüren kaza! Uzman çavuş havada defalarca takla attı!
Kemal Kılıçdaroğlu’nun toplantısında elektrik krizi
YPG'ye büyük şok! Sözde komutan patlamada öldü
İsmail Kahraman helallik istedi!
Dehşet anları kamerada! 16 yaşındaki genç kız beşinci kattan atladı
Kabe'de intihar!
Dünyanın en tehlikeli volkanları
YÖK, Marmara Üniversitesi Müzik bölümünü yanlışlıkla kapatmış
Herkesten sakladığı çocukluğu ortaya çıktı
Öğrenci affının şartları neler? Kimler okula geri dönebilecek? İşte 2018 öğrenci affının detayları
Okuyucu Yorumları 0 yorum