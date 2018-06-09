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Kamyonet bisikletliye çarptı: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.06.2018 22:52 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde kamyonetin çarptığı bisiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),(DHA) ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde kamyonetin çarptığı bisiklet sürücüsü ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Kaza, akşam saatlerinde Süleymanlar Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Cenk G.(22) yönetimindeki 67 TV 401 plakalı kamyonet, önünde bisikletiyle seyir halinde olan Muammer Kaplan'a(54) çarptı. Yere düşerek yaralanan Kaplan ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Kamyonet sürücüsü Cenk G., polis tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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