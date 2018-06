Kamyonet çarpan köpek telef oldu, sürücü kaçtı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde, İnegöl Doğal Hayatı ve Hayvanları Koruma Derneği (İDOHA) Başkanı Nilay Parlak Ateş, bir kamyonet sürücüsünün yoldaki köpeği ezerek ölümüne neden olduğunu belirterek, suç duyurusunda bulundu. Ateş, olay yerindeki kamera görüntülerinden kamyonet sürücüsünün çarpmanın ardından durmadan kaçtığının görüldüğünü söyledi.

Olay, 7 Haziran'da Ahmet Türkel Çevre yolu 2'nci Etap'ta meydana geldi. İddaya göre, yoldan geçen köpeğe plakası belirlenemeyen beyaz renkli bir kamyonet çarptı. Aracın altında kalan köpek telef olurken, sürücü hızla olay yerinden uzaklaştı. Olay, MOBESE kayıtlarının bir vatandaş tarafından İDOHA'ya verilmesi ile ortaya çıktı. İzlediği görüntüler karşısında şok olduğunu söyleyen İDOHA Başkanı Avukat Nilay Parlak Ateş, "Yol üzerinde bulunan köpeğe, beyaz bir kamyonet gelip, çarpmakta ve ardından hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etmekte, sonucunda da ilk önce köpeğin yaralanmasına ve daha sonra da ölümüne sebep olduğu görülmektedir" dedi.

Benzer olayların arttığını söyleyen Ateş, "Bizler, her canlının yaşam hakkı olduğunu savunuyoruz. Hayvan hakkı ihlallerinin ispatı zor olsa da şu an için elimizde kamera görüntüsü mevcut. Görüntülerde plaka tespiti yapamadık ancak gerek savcılığımızın, gerekse emniyet güçlerinin hassas davranarak olayı meydana getiren kişiyi bulacağına ve kanunlar nezdinde gerekli yaptırımları uygulayacağına dair inancımız tam. Bir an önce sorumlu kişinin bulunarak, adaletin sağlanmasını temenni ediyoruz" dedi.