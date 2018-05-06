Kamyonet çelik bariyerleri kopartıp bankı yerinden söktü

Özgür EREN -Murat DELİKLİTAŞ/İSTANBUL, (DHA) BEŞİKTAŞ'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, çelik bariyere çarpıp kaldırımda bulunan oturma bankını yerinden söktü. Kazada bir kişi yaralandı.
Kaza, Arnavutköy Caddesi üzerinde saat 08.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 41 TZ 696 kamyonetin sürücüsü Günan Bektaş, direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki çelik bariyerlere ardından da aydınlatma direği ve oturma bankına çarparak durabilidi. Çarpmanın etkisiyle direk devrildi; bank yerinden söküldü.
Kazada yolcu koltuğunda oturan Mutlu Daş hafif şekilde yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Mutlu Daş'ı ambulans ile hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle iki şeritli yol tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kaza yapan aracın olay yerinden kaldırılmasının ardından kapalı olan şerit trafiğe açıldı.
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