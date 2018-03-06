Kamyonet dereye yuvarlandı: 3 yaralı

Rize’nin Çayeli ilçesinde bir kamyonetin dereye yuvarlaması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Sinan Akkuş yönetimindeki 53 HR 632 plakalı kamyonet, ilçenin Buzlupınar köyünde henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak köprü girişinde bariyerlere çarpıp dereye yuvarlandı. Kazada araç içerisinde bulunan sürücü Sinan Akkuş ile birlikte kimliği henüz belirlenemeyen 2 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ve vatandaşların yardımıyla yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kaza anı olay yerindeki bir evin güvenlik kameralarına yansırken, kazayla ilgili inceleme sürüyor.