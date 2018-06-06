Kamyonet devrildi; içindeki bacakları kırılan büyükbaş hayvan kesilecek

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE'de, büyükbaş hayvan taşıyan kamyonet şarampole yuvarlandı. Kazada 2 kişi yaralanırken, kamyonetin arkasında ters dönen ve bacakları kırılan hayvanın kesileceği belirtildi. Kaza, öğle saatlerinde, TEM Otoyolu Şaziye Köyü mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine gitmekte olan Ufuk Çiftçi idaresindeki 54 B 5582 plakalı 1 büyükbaş hayvan taşıyan kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Ufuk Çiftçi ile yanında bulunan Özcan Gelberi yaralandı. 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Kaza sırasında kamyonetin kasasında bulunan büyükbaş hayvanın bacakları kırıldı. Kasada bulunan büyükbaş hayvanı polis sakinleştirmeye çalıştı. Hayvanın kesileceği belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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