HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Kamyonet devrildi; içindeki bacakları kırılan büyükbaş hayvan kesilecek

YAŞAM HABERLERİ  | 06.06.2018 16:20 | Son Güncelleme

DÜZCE'de, büyükbaş hayvan taşıyan kamyonet şarampole yuvarlandı.

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE'de, büyükbaş hayvan taşıyan kamyonet şarampole yuvarlandı. Kazada 2 kişi yaralanırken, kamyonetin arkasında ters dönen ve bacakları kırılan hayvanın kesileceği belirtildi. Kaza, öğle saatlerinde, TEM Otoyolu Şaziye Köyü mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine gitmekte olan Ufuk Çiftçi idaresindeki 54 B 5582 plakalı 1 büyükbaş hayvan taşıyan kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Ufuk Çiftçi ile yanında bulunan Özcan Gelberi yaralandı. 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Kaza sırasında kamyonetin kasasında bulunan büyükbaş hayvanın bacakları kırıldı. Kasada bulunan büyükbaş hayvanı polis sakinleştirmeye çalıştı. Hayvanın kesileceği belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

PARTNERÇok şaşıracaksınız! Ne olduğunu biliyor musunuz?Çok şaşıracaksınız! Ne olduğunu biliyor musunuz?
İşçilerin yatakhanesinde çıkan yangında 5 araç da hasar gördüİşçilerin yatakhanesinde çıkan yangında 5 araç da hasar gördü
Devrilen TIR'ın şoförü yaralandıDevrilen TIR'ın şoförü yaralandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Emekli ve memura ek zam geliyor mu? Maliye Bakanı canlı yayında açıkladı

Emekli ve memura ek zam geliyor mu? Maliye Bakanı canlı yayında açıkladı

Fatih Portakal'a soruşturma şoku! İlk açıklama geldi

Fatih Portakal'a soruşturma şoku! İlk açıklama geldi

Yasak Elma'da taciz! Talat Bulut cephesinden ilk açıklama! Hande Ataizi itiraf etti

Yasak Elma'da taciz! Talat Bulut cephesinden ilk açıklama! Hande Ataizi itiraf etti

Genç kıza çirkin tuzak! 'Bakireyim' dedi ama...

Genç kıza çirkin tuzak! 'Bakireyim' dedi ama...

Bir baba bunu nasıl yapar! Pes dedirten iğrençlik

Bir baba bunu nasıl yapar! Pes dedirten iğrençlik

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin SONAR'dan en yeni anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin SONAR'dan en yeni anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
3 yaşındaki çocuk dörüdncü kattan otomobilin üzerine böyle düştü

3 yaşındaki çocuk dörüdncü kattan otomobilin üzerine böyle düştü

2 aylık evli kadın 'Sahibin yok mu senin?' cümlesini duyunca dehşet saçtı

2 aylık evli kadın 'Sahibin yok mu senin?' cümlesini duyunca dehşet saçtı

Gerçek diş tedavisinde ortaya çıktı!

Gerçek diş tedavisinde ortaya çıktı!

Yazıklar olsun! Antalya'da canlı canlı kedinin derisini yüzdüler

Yazıklar olsun! Antalya'da canlı canlı kedinin derisini yüzdüler

TEM'de damacana yüklü kamyon devrildi

TEM'de damacana yüklü kamyon devrildi

Gaziantep'te kuzenlerin kavgası kanlı bitti: Ölü ve yaralılar var!

Gaziantep'te kuzenlerin kavgası kanlı bitti: Ölü ve yaralılar var!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.