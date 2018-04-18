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Kamyonet, duran TIR'a arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.04.2018 16:46 | Son Güncelleme

YALOVA-Orhangazi otobanında yol kenarında duran TIR'a arkadan çarpan kamyonetin sürücüsü Alpay Alper Yıldız (31) öldü, aynı araçta bulunan Hüseyin K.

Kamyonet, duran TIR'a arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- YALOVA-Orhangazi otobanında yol kenarında duran TIR'a arkadan çarpan kamyonetin sürücüsü Alpay Alper Yıldız (31) öldü, aynı araçta bulunan Hüseyin K. (34) ağır yaralandı.
Bursa yönünden Osmangazi Köprüsü’ne doğru hareket halinde olan 16 R 7501 plakalı TIR'ı, sürücüsü S.Ç. otoban çıkışına yakın bir noktada yol kenarında durdurdu. Bu sırada aynı yönden gelen Alpay Alper Yıldız yönetimindeki 16 NBL 11 plakalı kamyonet, duran TIR'a arkadan çarptı. Kazada kamyonet sürücüsü Yıldız yaşamını yitirirken aynı araçta bulunan Hüseyin K. ağır yaralandı. Hüseyin K. ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralanın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kaza sonrası TIR sürücüsü S.Ç. gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturmaya başlandı.

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