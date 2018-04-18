Kamyonet, duran TIR'a arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- YALOVA-Orhangazi otobanında yol kenarında duran TIR'a arkadan çarpan kamyonetin sürücüsü Alpay Alper Yıldız (31) öldü, aynı araçta bulunan Hüseyin K. (34) ağır yaralandı.
Bursa yönünden Osmangazi Köprüsü’ne doğru hareket halinde olan 16 R 7501 plakalı TIR'ı, sürücüsü S.Ç. otoban çıkışına yakın bir noktada yol kenarında durdurdu. Bu sırada aynı yönden gelen Alpay Alper Yıldız yönetimindeki 16 NBL 11 plakalı kamyonet, duran TIR'a arkadan çarptı. Kazada kamyonet sürücüsü Yıldız yaşamını yitirirken aynı araçta bulunan Hüseyin K. ağır yaralandı. Hüseyin K. ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralanın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kaza sonrası TIR sürücüsü S.Ç. gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturmaya başlandı.
FOTOĞRAFLI
İYİ Parti seçime girebilir mi? Prof. Dr. Ersan Şen açıkladı
İYİ Parti erken seçime girebilecek mi? Meral Akşener aday olduğunu açıkladı
Eski Milli Savunma Bakanı Ercan Vuralhan öldürüldü!
Erken seçim kararına muhalefetten ilk tepkiler geliyor
YKS sınavı ne zaman yapılacak? YÖK'ten açıklama
'Hastayıp' deyip izin aldı, gerçek bambaşka çıktı!
Son dakika! Suriye'de kimyasal saldırıyı incelemeye giden ekibe ateş açtılar
Son dakika! Çin, Sincan'da 10 binlerce kişiyi gözaltına aldı
Bebeğini bırakıp festivale koştu! Çiçeği burnunda anneye tepki yağıyor
Son dakika! Taksim sapığı yakalandı
Kocaeli'de kadın cinayeti! İmam nikahlı eşi oğlunun gözü önünde öldürdü
Okuyucu Yorumları 0 yorum