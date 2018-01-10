Kamyonet, hafif ticari araç çarptı: 9 yaralı

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA,(DHA)- ŞANLIURFA'da kamyonetin, önünde ilerleyen hafif ticari araca arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Şanlıurfa-Diyarbakır karayolunda meydana geldi. Halit Sever yönetimindeki 63 M 7982 plakalı kamyonet, Kızlar Mahallesi yakınlarında önünde ilerleyen Ömer Koyuncu'nun kullandığı 27 BN 390 plakalı ticari araca arkadan çarptı. Kazada her iki aracın sürücüleriyle birlikte aralarında çocukların da bulunduğu 7 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine gelen ambulanslarla kentteki hastanelere götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılaın sağlık durumlarının iyi olduduğu belirtildi.
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