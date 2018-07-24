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Kamyonet, hafif ticari araçla çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.07.2018 20:09 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkıp karşı şeride geçen kamyonetle, hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkıp karşı şeride geçen kamyonetle, hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Malkara-Edirne arasında, Keşan ilçesi karayolu üzerindeki Küçükhıdır Mahallesi yakınlarında bugün öğleden sonra meydana geldi. Yaşar Kırlangıç (58) yönetimindeki 59 AU 238 plakalı sabun yüklü kamyonet, iddiaya göre, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkıp karşı şeride geçti. Kamyonet ardından Ayhan Cengiz (36) yönetimindeki 59 EV 036 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kamyonet ikiye ayrılırken, kasasındaki sabunlar da yola saçıldı.

Kazada, hafif ticari aracın sürücüsü Ayhan Cengiz, olay yerinde yaşamını yitirdi, kamyonet sürücüsü Yaşar Kırlangıç ile yanında bulunan Nurullah Şahin (17) yaralandı. İlk müdahaleleri sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralılar, Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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