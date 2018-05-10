Kamyonet, hafriyat kamyonuna çarptı: 1 ölü

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Nazilli ilçesinde hafriyat kamyonuna arkadan çarpan kamyonetin sürücüsü Ahmet Tozgun, yaşamını yitirdi.

Kaza, bugün saat 11.00 sıralarında, Aydın- Denizli karayolu Jandarma Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Refüjde ağaçlandırma çalışması yapan Nazilli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin çift şeritli yolun bir şeridine koyduğu dubaları son anda gördüğünü belirtilen 09 R 5363 plakalı hafriyat kamyonunun şoförü Yaşar Tan, ani fren yaptı. Bu sırada arkadan gelen Ahmet Tozgun yönetimindeki 20 AT 573 plakalı sebze ve meyve yüklü kamyonet, kamyona çarptı. Kazada, kamyonet sürücüsü Ahmet Tozgun, şoför kabininde sıkışarak öldü.

Kaza yerinde yapılan inceleme sonrası Tozgun'un cesedi, Nazilli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Kamyon şoförü Yaşar Tan ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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