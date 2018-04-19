Kamyonet ile çarpışan traktörün sürücüsü öldü

Ahmet ÇİLECİ/HENDEK (Sakarya), (DHA) - SAKARYA'nın Hendek ilçesinde, kamyonet ile çarpıştıktan sonra devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 11.00 sıralarında, Hendek Sofular Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Saraçoğlu (61) yönetimindeki 54 YN 771 plakalı traktör ile Faruk Akbıyık'ın kullandığı 54 ZS 696 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada devrilen traktörün sürücüsü Mustafa Saraçoğlu yaralandı. Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mustafa Saraçoğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kamyonet sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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