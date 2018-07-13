Kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 10 yaralı

ARABAN (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP'in Araban ilçesinde, önce karşı yönden gelen kamyonete, ardından mezarlık duvarına çarpan hafif ticari aracın sürücüsü İbrahim Aslan hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Araban-Besni karayolunda meydana geldi. Besni yönüne ilerleyen sürücüsünün ismi belirlenemeyen 80 FT 768 plakalı kamyonet ile karşı yönden gelen İbrahim Aslan yönetimindeki 46 EB 012 plakalı hafif ticari araç, Gümüşpınar Mahallesi yol ayrımında çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle mezarlık duvarına çarpan hafif ticari aracın sürücüsü İbrahim Aslan hayatını kaybederken, araçlardaki 10 kişi ise yaralandı. Aslan'ın cenazesi otopsi için morga konulurken, ihbarla gelen sağlık görevlileri yaralıları ambulanslarla hastanelere kaldırdı. Yaralılar, acil servislerde tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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