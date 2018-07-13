HABER

Kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 10 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.07.2018 23:17 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'in Araban ilçesinde, önce karşı yönden gelen kamyonete, ardından mezarlık duvarına çarpan hafif ticari aracın sürücüsü İbrahim Aslan hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı.

ARABAN (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP'in Araban ilçesinde, önce karşı yönden gelen kamyonete, ardından mezarlık duvarına çarpan hafif ticari aracın sürücüsü İbrahim Aslan hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Araban-Besni karayolunda meydana geldi. Besni yönüne ilerleyen sürücüsünün ismi belirlenemeyen 80 FT 768 plakalı kamyonet ile karşı yönden gelen İbrahim Aslan yönetimindeki 46 EB 012 plakalı hafif ticari araç, Gümüşpınar Mahallesi yol ayrımında çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle mezarlık duvarına çarpan hafif ticari aracın sürücüsü İbrahim Aslan hayatını kaybederken, araçlardaki 10 kişi ise yaralandı. Aslan'ın cenazesi otopsi için morga konulurken, ihbarla gelen sağlık görevlileri yaralıları ambulanslarla hastanelere kaldırdı. Yaralılar, acil servislerde tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

PARTNERHaşlanmış yumurta eski haline nasıl geri döndürülür?Haşlanmış yumurta eski haline nasıl geri döndürülür?
Kayıp Evrim'in annesi: Yavrumu kaçırdılar (3)Kayıp Evrim'in annesi: Yavrumu kaçırdılar (3)
Şantiyede tartıştığı güvenlik görevlisini vurduŞantiyede tartıştığı güvenlik görevlisini vurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Emniyet önünde Adnan Oktar'a destek eylemi! 'Milyar tane evladım olsa feda ederim'

Emniyet önünde Adnan Oktar'a destek eylemi! 'Milyar tane evladım olsa feda ederim'

OHAL kalkıyor, FETÖ başta olmak üzere terörle mücadelede yeni düzenlemeler geliyor

OHAL kalkıyor, FETÖ başta olmak üzere terörle mücadelede yeni düzenlemeler geliyor

Acun Ilıcalı'dan 150 milyon dolarlık dev anlaşma!

Acun Ilıcalı'dan 150 milyon dolarlık dev anlaşma!

'Ciciş kardeşler'in 6 yıla kadar hapis istemi

'Ciciş kardeşler'in 6 yıla kadar hapis istemi

14 yaşındaki çocuk hamile kaldı! Şüpheliler: Ağabeyi ile dayısı

14 yaşındaki çocuk hamile kaldı! Şüpheliler: Ağabeyi ile dayısı

ABD-Rusya gerilimini tırmandıracak karar: 12 Rus istihbarat üyesi ABD başkanlık seçimlerine müdahale etti

ABD-Rusya gerilimini tırmandıracak karar: 12 Rus istihbarat üyesi ABD başkanlık seçimlerine müdahale etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kastamonu'da feci kaza! 6 yaralı

Kastamonu'da feci kaza! 6 yaralı

Arnavutköy’de 100 kişi yedikleri yemekten zehirlendi

Arnavutköy’de 100 kişi yedikleri yemekten zehirlendi

Bursa'da korkunç kaza! Yanarak can verdiler

Bursa'da korkunç kaza! Yanarak can verdiler

Diyarbakır Bağlar'da 4 erkek çocuğu taciz eden sapığa akılalmaz plan!

Diyarbakır Bağlar'da 4 erkek çocuğu taciz eden sapığa akılalmaz plan!

Şırnak'taki PKK operasyonunda 3 Fransız yakalandı

Şırnak'taki PKK operasyonunda 3 Fransız yakalandı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde iğrenç olay! Evli kadına cinsel içerikli mesaj çekti! Sonrasında hayatını şokunu yaşadı…

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde iğrenç olay! Evli kadına cinsel içerikli mesaj çekti! Sonrasında hayatını şokunu yaşadı…

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.