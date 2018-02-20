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Kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 Yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.02.2018 12:18 | Son Güncelleme

Adıyaman’da, hafif ticari araç ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Mehmet Culduk idaresindeki 58 FD 073 plakalı kamyonet ile Filiz Kuşe idaresindeki 58 EY 680 plakalı hafif ticari araç, Müftülük Caddesi ile Arzum Kent Caddesinin kesiştiği noktada çarpıştı.

Kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 Yaralı

Adıyaman’da, hafif ticari araç ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Mehmet Culduk idaresindeki 58 FD 073 plakalı kamyonet ile Filiz Kuşe idaresindeki 58 EY 680 plakalı hafif ticari araç, Müftülük Caddesi ile Arzum Kent Caddesinin kesiştiği noktada çarpıştı. Meydana gelen kazada hafif ticari araç sürücüsü Filiz Kuşe yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazaya karışan araçlar polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından yoldan kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 Yaralı

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