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Kamyonet ile kamyon çarpıştı: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.04.2018 12:55 | Son Güncelleme

Edremit’te meydana gelen kazada, kamyonet içinde sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.Edinilen bilgiye göre kaza, sabah saatlerinde Zeytinli kavşağında meydana geldi.

Kamyonet ile kamyon çarpıştı: 1 yaralı

Edremit’te meydana gelen kazada, kamyonet içinde sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre kaza, sabah saatlerinde Zeytinli kavşağında meydana geldi. 16 HAZ 90 plakalı kamyon ile 17 TB 707 plakalı kamyonet dikkatsizlik sonucu çarpıştı. Kazada, kamyonet sürücüsü Caner G. isimli kişi araçta sıkıştı. İtfaiye ekipleri tarafından kamyonetten çıkartılan yaralı, sağlık ekiplerine teslim edilirken hastaneye kaldırıldı. Jandarmanın kaza ile ilgili araştırması sürüyor.

Kamyonet ile kamyon çarpıştı: 1 yaralı

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