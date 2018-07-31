Kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

HALFETİ (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA'nın Halfeti ilçesinde, kamyonet ile çarpışan motosikletin sürücüsü İbrahim Keser (22), hayatını kaybetti.

Kaza, öğleden sonra Kalkanlı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Halfeti ilçe merkezi istikametine giden İbrahim Keser'in kullandığı plakasız motosiklet, Kemal Gezer yönetimindeki 27 NC 776 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü Keser, ağır yaralandı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekiplerince Halfeti Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İbrahim Keser, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan kamyonet sürücüsü Kemal Gezer, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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