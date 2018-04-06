Kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Samsun’un Bafra ilçesinde kamyonet ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kemalpaşa Mahallesi Kahramanlar 5. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İdris İslam yönetimindeki 55 ST 109 plakalı kamyonetle, Saffet Karaali’nin kullandığı 55 JF 174 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.