Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Müfit ONBAŞI/ÇUBUK (Ankara), (DHA) - ANKARA'nın Çubuk ilçesinde, kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirirken, 1 kişi de yaralandı.
Kaza, sabaha karşı, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Şeyh Şamil Bulvarı Şabanözü yolu kavşağında meydana geldi. Abdil Doruk'un (38) kullandığı 06 ZCS 80 plakalı kamyonet ile Berat Sancar (21) yönetimindeki 06 RBE 16 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, kamyonette bulunan Sürmeli Sarıgün ile otomobildeki Yasin Kasap yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulansla Halil Şıvgın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahaleleri yapılan 2 yaralı, Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yasin Kasap, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Sürücüler Abdil Doruk ile Berat Sancar gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
FOTOĞRAFLI
Doğu Karadeniz'de gönüllü korucular göreve başladı
Mevlüt Çavuşoğlu açık açık söyledi: YPG'li teröristlere müdahale edilecek
Eşine açtığı dava şoke etti: Dövdü, testislerimi sıktı
Ankara'da gazileri darp eden 3 sanığa hapis cezası verildi
Tarihi karar: Kuzey Kore ve Güney Kore anlaştı!
Times, Cumhuriyet davasını yorumladı: Ankara'da despot bir yönetim var
Erdoğan'dan Abdullah Gül'e: Seçime girsin boyunun ölçüsünü alsın
Aldatıldığını öğrenince plan yaptı! Eşinin sevgilisini öldürüp intihar etti
HDP'li Pervin Buldan'dan çok konuşulacak açıklama! Erdoğan'ın sözlerini hatırlattı
ÖSYM'den adaylara fotoğraf kolaylığı!
Özel okullar sınavla öğrenci alacak! Robert Koleji, Fransız ve İtalyan Lisesi'nden MEB kararı
Reuters: Doğu Ekspresi'yle romantizm yeniden rayına oturdu
Okuyucu Yorumları 0 yorum