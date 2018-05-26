Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Mustafa ULUSOY/OSMANCIK (Çorum), (DHA)- ÇORUM'un Osmancık ilçesinde, kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun-İstanbul D-100 karayolu Osmancık ilçesine 10 kilometre uzaklıktaki Sarpunkavak köyü yol ayrımı göbekli kavşakta meydana geldi. Osmancık yönünden Tosya istikametine giden Cihan Yedek yönetimindeki 19 HL 135 plakalı kamyonet, Sarpunkavak köyünden gelen ve döner kavşaktan D-100 karayoluna çıkan Esalettin Sarı yönetimindeki 19 HA 237 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, kamyonet sürücüsü Cihan Yedek, otomobil sürücüsü Esalettin Sarı, otomobilde bulunan Enes Büşra Sarı yaralanırken, sürücünün eşi Meryem Sarı ise sıkıştığı otomobilde hayatını kaybetti. Olay yerine gelen ekipler ve çevredeki vatandaşların yardımıyla kazazedeler otomobilden çıkarıldı. Yaralılar, ambulanslarla Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından hayatını kaybeden Meryem Sarı'nın cansız bedeni, Osmancık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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