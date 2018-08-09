Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Muhammed SIDAL/BEYŞEHİR (Konya), (DHA) - KONYA'nın Beyşehir ilçesinde, otomobil kamyonete çarptı. Kamyonetin takla attığı, otomobilin tarlaya uçtuğu kazada 4 kişi yaralandı. Kaza anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaza, saat 10.00 sıralarında, Beyşehir- Seydişehir yolun 1'inci kilometresinde meydana geldi. Bilal Yakıcı, yönetimindeki 42 B 2829 plakalı kamyonetle sola dönmek istedi. Bu sırada kamyonete, arkasından gelen ve minibüsü sollayan İrfan Karadeniz'in kullandığı 42 ABD 962 plakalı otomobil çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle kamyonet, takla atarken, otomobil ise tarlaya uçtu. Kazada sürücü Bilal Yakıcı ve kamyonette bulunan Halime Yakıcı ile diğer sürücü İrfan Karadeniz ve otomobildeki oğlu Can Karadeniz yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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