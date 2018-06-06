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Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.06.2018 15:03 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, kavşakta kamyonet ile otomobilin çarpması sonucu meydana gelen kazada, 5 kişi yaralandı.

Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Dinçer AKBİR/KARTEPE (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, kavşakta kamyonet ile otomobilin çarpması sonucu meydana gelen kazada, 5 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde, ilçeye bağlı Uzunçiftlik Mahallesi Akmeşe Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. İzmit yönüne giden Ali Tamer Aslan'ın kullandığı 41 NY 433 plakalı kamyonet ile kavşaktan dönmeye çalışan Zehra Yapıcı yönetimindeki 41 FH 075 plakalı otomobil çarpıştı. Kazayı gören polis ekibinin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekibi, otomobilde sıkışan sürücü Zehra Yapıcı ile Bilal Yapıcı, Selime Yapıcı, Fatma Alişan ve Zeynep Alişan'ı çıkardı. Sağlık görevlilerince ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılar, tedaviye alındı. Polis, kamyonet sürücüsü Ali Tamer Aslan'ı ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürdü.

FOTOĞRAFLI

Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 5 yaralıKamyonet ile otomobil çarpıştı: 5 yaralıKamyonet ile otomobil çarpıştı: 5 yaralıKamyonet ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

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