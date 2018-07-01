Kamyonet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

BİNGÖL'de, kamyonet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Kiğı ilçesinden, Karakoçan ilçesi istikametine giden Necmi Atlı'nın kullandığı 12 AB 269 plakalı kamyonet, karşı yönden gelen Adil Gürsek yönetimindeki 23 KB 238 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücülerden Adil Gürses ile aynı araçta bulunan Mehmet Kaya'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı olan diğer aracın sürücüsü Necmi Antlı ise hastaneye kaldırıldı.
Trafik kazasında hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi, Karakoçan Devlet Hastanesi Morgu'na getirilirken, yaralı Antlı ise aynı hastanede tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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