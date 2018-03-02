Kamyonet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

Esat TAŞTEKİN/ERGANİ (Diyarbakır), (DHA)- DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde, kamyonet ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu, iki araçta bulunan 4 kişi yaralandı.
Ergani-Çermik ilçeleri arasında bulunan Asmalı Mahallesi kavşağında saat 15.30 sıralarında, Çermik'ten gelerek Ergani yönüne giden Furkan Erpolat yönetimindeki 54 ZZ 809 plakalı kamyonet, karşı yönden gelen Ömer Karataş'ın kullandığı 07 N 8157 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada, sürücüler ile birlikte otomobil ve kamyonette bulunan Zeynep Karataş ile Halil Erpolat yaralandı.
Yaralanan 4 kişi, olay yerine gelen ambulanslar ile Ergani Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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