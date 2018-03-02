HABER

Kamyonet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.03.2018 18:50 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde, kamyonet ile  otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu, iki araçta bulunan 4 kişi yaralandı.

Kamyonet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

Esat TAŞTEKİN/ERGANİ (Diyarbakır), (DHA)- DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde, kamyonet ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu, iki araçta bulunan 4 kişi yaralandı.
Ergani-Çermik ilçeleri arasında bulunan Asmalı Mahallesi kavşağında saat 15.30 sıralarında, Çermik'ten gelerek Ergani yönüne giden Furkan Erpolat yönetimindeki 54 ZZ 809 plakalı kamyonet, karşı yönden gelen Ömer Karataş'ın kullandığı 07 N 8157 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada, sürücüler ile birlikte otomobil ve kamyonette bulunan Zeynep Karataş ile Halil Erpolat yaralandı.
Yaralanan 4 kişi, olay yerine gelen ambulanslar ile Ergani Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Kamyonet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralıKamyonet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralıKamyonet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralıKamyonet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

Siyaset gündemine bomba gibi düşen ziyaret!Siyaset gündemine bomba gibi düşen ziyaret!
Türkiye'ye geçen Yunan askerleri gözaltında!Türkiye'ye geçen Yunan askerleri gözaltında!
Eğlence mekanını kurşunladı! Selfie çekip babasına attıEğlence mekanını kurşunladı! Selfie çekip babasına attı
Cepheden ailesine yolladı! Cepheden ailesine yolladı!
4 küçük çocuk belediye otobüsünü çaldı! 4 küçük çocuk belediye otobüsünü çaldı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! 4 parti ittifak kurduklarını açıkladı

Son dakika! 4 parti ittifak kurduklarını açıkladı

Türkiye genelinde operasyon! İstanbul'da 39 ilçe didik didik aranıyor

Türkiye genelinde operasyon! İstanbul'da 39 ilçe didik didik aranıyor

8 askerimiz nasıl şehit oldu? Gündem yaratacak açıklama Ağar'dan geldi!

8 askerimiz nasıl şehit oldu? Gündem yaratacak açıklama Ağar'dan geldi!

Selami Şahin'in eşi Didem Şahin'den olay sözler!

Selami Şahin'in eşi Didem Şahin'den olay sözler!

ABD'de son dakika gelişmesi! Sığınaklara girin çağrısı

ABD'de son dakika gelişmesi! Sığınaklara girin çağrısı

Mert Fırat, Gökçe Bahadır ile set aşkı iddialarına noktayı koydu

Mert Fırat, Gökçe Bahadır ile set aşkı iddialarına noktayı koydu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Marmaris’te FETÖ soruşturmasında bir kişi gözaltına alındı

Marmaris’te FETÖ soruşturmasında bir kişi gözaltına alındı

Barış Manço'nun hatıraları Eskişehir'de

Barış Manço'nun hatıraları Eskişehir'de

Tokat'ta kaçak sigara operasyonu

Tokat'ta kaçak sigara operasyonu

Saruhanlı’da öğrencilere yangın söndürme eğitimi

Saruhanlı’da öğrencilere yangın söndürme eğitimi

Otomobil hırsızları yakalandı

Otomobil hırsızları yakalandı

Yunanlı askerler sınır ihlalinden tutuklandı

Yunanlı askerler sınır ihlalinden tutuklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.