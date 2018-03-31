Kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk

Gaziantep’te boş kasaların yüklü olduğu kamyonetin kasasında metal korkuluğa oturan gencin tehlikeli yolculuğu yürekleri ağza getirdi.
Gaziantep’te boş kasalarla dolu kamyonetteki tehlikeli yolculuk görenleri şaşırttı. Kamyonetin arkasında hiçbir güvenlik tedbiri almadan yolculuk yapan genç, görenleri hayrete düşürdü. Yaşananlar ise başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.
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