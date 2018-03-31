HABER

Kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk

YAŞAM HABERLERİ  | 31.03.2018 16:04 | Son Güncelleme

Gaziantep’te boş kasaların yüklü olduğu kamyonetin kasasında metal korkuluğa oturan gencin tehlikeli yolculuğu yürekleri ağza getirdi.Gaziantep’te boş kasalarla dolu kamyonetteki tehlikeli yolculuk görenleri şaşırttı.

Kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk

Gaziantep’te boş kasaların yüklü olduğu kamyonetin kasasında metal korkuluğa oturan gencin tehlikeli yolculuğu yürekleri ağza getirdi.
Gaziantep’te boş kasalarla dolu kamyonetteki tehlikeli yolculuk görenleri şaşırttı. Kamyonetin arkasında hiçbir güvenlik tedbiri almadan yolculuk yapan genç, görenleri hayrete düşürdü. Yaşananlar ise başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.

Karamollaoğlu'nun sağlam bir planı var, gizliyor! Karamollaoğlu'nun sağlam bir planı var, gizliyor!
Otobüste 2 kişiyi elle taciz ederken yakalandı!Otobüste 2 kişiyi elle taciz ederken yakalandı!
Ünlü kalp doktorunun oğlu kalp krizi geçirdiÜnlü kalp doktorunun oğlu kalp krizi geçirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sanatçılar birlik oldu! İstifa çağrısında bulundular

Sanatçılar birlik oldu! İstifa çağrısında bulundular

Survivor'da ortalığı karıştıran sevinç gösterisi! 'O halatı beline dolarım sallana sallana...'

Survivor'da ortalığı karıştıran sevinç gösterisi! 'O halatı beline dolarım sallana sallana...'

Beyaz Show'da Seren Serengil ilişki sözleşmesiyle herkesi şaşırttı!

Beyaz Show'da Seren Serengil ilişki sözleşmesiyle herkesi şaşırttı!

Naz Elmas'a kameralar önünde ahlaksız teklif!

Naz Elmas'a kameralar önünde ahlaksız teklif!

Akif Beki'den olay iddia: Karamollaoğlu'nun sağlam bir planı var, gizliyor!

Akif Beki'den olay iddia: Karamollaoğlu'nun sağlam bir planı var, gizliyor!

Erdoğan'dan son dakika 'AKM' açıklaması

Erdoğan'dan son dakika 'AKM' açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cenazede 'yok artık' dedirten olay! Herkes şaşkına döndü

Cenazede 'yok artık' dedirten olay! Herkes şaşkına döndü

Taksim'de dilenci terörü! 12 yaşındaki kızı...

Taksim'de dilenci terörü! 12 yaşındaki kızı...

İstanbul'da korkunç olay! 4 tonluk makine işçinin üzerine devrildi

İstanbul'da korkunç olay! 4 tonluk makine işçinin üzerine devrildi

Erkek arkadaşını tokatladı, herkes şaştı kaldı

Erkek arkadaşını tokatladı, herkes şaştı kaldı

Polisten kaçak tavuk kesimhanesine operasyon

Polisten kaçak tavuk kesimhanesine operasyon

Yer: Adana! 17 yaşındaki genç yol kenarında ölü bulundu

Yer: Adana! 17 yaşındaki genç yol kenarında ölü bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.