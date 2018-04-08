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Kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk

YAŞAM HABERLERİ  | 08.04.2018 16:09 | Son Güncelleme

Gaziantep’te bir kamyonetin kasasında metal korkuluğa tutunmaya çalışan gençlerin tehlikeli yolculuğu, yürekleri ağza getirdi.Gaziantep’te bir kamyonetin kasasında 2 genç, hiçbir güvenlik tedbiri almadan yolculuk etti.

Gaziantep’te bir kamyonetin kasasında metal korkuluğa tutunmaya çalışan gençlerin tehlikeli yolculuğu, yürekleri ağza getirdi.
Gaziantep’te bir kamyonetin kasasında 2 genç, hiçbir güvenlik tedbiri almadan yolculuk etti. Gençlerin yolculuğu görenlerin yüreklerini ağızlara getirdi.
Yaşananlar ise başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.

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