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Kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk

YAŞAM HABERLERİ  | 16.07.2018 13:00 | Son Güncelleme

İZMİT'te, D- 100 yolunda, seyir halindeki kamyonetin kasasında bulunan küçük kızın, demirlere sarılarak, yolculuk yapması dikkat çekti.

Kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk

İZMİT (Kocaeli), (DHA) - İZMİT'te, D- 100 yolunda, seyir halindeki kamyonetin kasasında bulunan küçük kızın, demirlere sarılarak, yolculuk yapması dikkat çekti. Sürücünün tehlikeye aldırış etmeden küçük çocuğu kasaya koymasına, hayretle bakıldı.
İzmit'te, D- 100 yolunda, seyir halindeki kamyonetin kasasında kız çocuğunun yolculuk yapması, dikkat çekti. Kamyonet kasasında bulunan küçük kızın, kenarlardaki demirlere tutunurken, bir anda tırmanması da görenleri korkuttu. Kamyonetin içinde 1'i kadın 3 kişinin bulunması, tehlikeye aldırış etmeden çocuğu kamyonetin kasasına koymaları ise hayretle izlendi.

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Kamyonet kasasında tehlikeli yolculukKamyonet kasasında tehlikeli yolculuk

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