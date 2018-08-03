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Kamyonet, kırmızı ışıkta duran araçlara çarptı: 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.08.2018 14:29 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'da, freni boşalan kamyonetin, kırmızı ışıkta duran 3 araca çarpması sonucu meydana gelen kazada, 4 kişi yaralandı.

Kamyonet, kırmızı ışıkta duran araçlara çarptı: 4 yaralı

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA) - TEKİRDAĞ'da, freni boşalan kamyonetin, kırmızı ışıkta duran 3 araca çarpması sonucu meydana gelen kazada, 4 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde, Tekirdağ- İstanbul yolunun Trafik Şube eski Müdürlüğü mevkisinde meydana geldi. Erdal G.'nin kullandığı 34 UY 33247 plakalı kamyonet, iddiaya göre, freninin boşalması nedeniyle sürücüsünün kırmızı ışıkta durduğu 3 araca çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle 3 aracın birbirine girdiği kazada, kamyonette bulunan, aynı aileden 4 kişi yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, kamyonette sıkışan sürücüyü uzun uğraşlar sonucu çıkardı. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılıp, tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Kamyonet, kırmızı ışıkta duran araçlara çarptı: 4 yaralıKamyonet, kırmızı ışıkta duran araçlara çarptı: 4 yaralıKamyonet, kırmızı ışıkta duran araçlara çarptı: 4 yaralıKamyonet, kırmızı ışıkta duran araçlara çarptı: 4 yaralı

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