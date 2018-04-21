Kamyonet korkulukları devirerek takla attı: 1 ölü

Karabük’te yoldan çıkan kamyonet korkulukları kırarak takla attı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, Safranbolu-Karabük karayolunda meydana geldi. Yunus Yüzbaşılar (27) idaresindeki 78 AC 927 plakalı kamyonet, Karabük istikametine seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, yoldan çıkarak kaldırım kenarındaki demir korkuluklara çarparak yaklaşık 15 metre takla attıktan sonra durdu. Kazada kamyonet sürücüsü Yunus Yüzbaşılar ağır yalandı. Çevredekilerin ihbarı sonucu olay yerine gelen 112 ekiplerince ağır yaralı sürücü kaldırıldığı Medikar Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan sürücünün yanında birinin daha olduğu söylenmesi üzerine vatandaşlar ve trafik polisler ağaçlık alan ve çevrede dakikalarca yaralı aradı.

Kazayla ilgili olarak polis ekipleri soruşturma başlattı.