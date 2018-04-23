HABER

Kamyonet markete girdi

YAŞAM HABERLERİ  | 23.04.2018 00:20 | Son Güncelleme

DÜZCE'de, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği kamyonet markete girdi.

Kamyonet markete girdi

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE'de, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği kamyonet markete girdi. Yaralanan kamyonet sürücüsü tedavi altına alındı.
Kaza akşam saatlerinde, Çay Mahallesi'nde meydana geldi. Yalçın Demirkaynak idaresindeki 81 DK 289 plakalı kamyonet, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yol kenarındaki çöp kovasına, ardından kaldırımdaki ağaca çarptıktan sonra markete girdi. Geri manevra yaparak marketin içerisinden aracı çıkaran sürücü kaçmaya çalıştı. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından durdurulan sürücünün yaralandığı tespit edildi. Hafif yaralanan Yalçın Demirkaynak sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından tedavi edilmek üzere Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Marketin camları kırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Kamyonet markete girdiKamyonet markete girdiKamyonet markete girdiKamyonet markete girdi

Suudi Arabistan'da neler oluyor? Balistik füzeli saldırıSuudi Arabistan'da neler oluyor? Balistik füzeli saldırı
Meteoroloji açıkladı: Yarın başlıyor!Meteoroloji açıkladı: Yarın başlıyor!
Büyük fire var! Erken seçim Meclis'ten geçti ama Büyük fire var! Erken seçim Meclis'ten geçti ama "evet" sayısı kafa karıştırdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'a reyting şoku! Dizi özetlerinin bile gerisinde

Erdoğan'a reyting şoku! Dizi özetlerinin bile gerisinde

Hükümet'ten CHP-İYİ Parti işbirliğine çok sert tepki

Hükümet'ten CHP-İYİ Parti işbirliğine çok sert tepki

Kadroya geçen taşerona ek ödemeler geliyor

Kadroya geçen taşerona ek ödemeler geliyor

Beşiktaş 3 - 1 Evkur Yeni Malatyaspor (MAÇ ÖZETİ)

Beşiktaş 3 - 1 Evkur Yeni Malatyaspor (MAÇ ÖZETİ)

İYİ Parti'den AK Parti'ye olay tweet

İYİ Parti'den AK Parti'ye olay tweet

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak yorum! 'CHP-İYİ Parti işbirliği...'

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak yorum! 'CHP-İYİ Parti işbirliği...'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul'da balık-ekmek izdihamı

İstanbul'da balık-ekmek izdihamı

Genç kızın otostop macerası faciayla bitti

Genç kızın otostop macerası faciayla bitti

''Baldızımla birliktesin. Kız kardeşimle de yakaladım' Aşk mesajlarını okuyunca çılgına döndü

''Baldızımla birliktesin. Kız kardeşimle de yakaladım' Aşk mesajlarını okuyunca çılgına döndü

Arkadaşına kendini tabancayla vurdurdu! Sebebi 'yok artık' dedirtti

Arkadaşına kendini tabancayla vurdurdu! Sebebi 'yok artık' dedirtti

Cihangir'de çekilen fare ile kedinin videosu sosyal medyayı salladı

Cihangir'de çekilen fare ile kedinin videosu sosyal medyayı salladı

Anneannesini boğarak öldürdü, sonrasında yaptıkları şoke etti

Anneannesini boğarak öldürdü, sonrasında yaptıkları şoke etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.