HABER

Kamyonet motorunun üzerine düşmesi sonucu öldü

YAŞAM HABERLERİ | 06.01.2018 13:45 | Son Güncelleme 3 saat önce

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)- MARDİN'de Mehmet Toprak (15), çırak olarak çalıştığı tamir atölyesinde, üzerine kamyonet motorunun düşmesi sonucu öldü.

Olay, Kızıltepe-Nusaybin yolu üzerindeki bulunan bir araç tamir atölyesinde meydana geldi. Amcasının yanında çırak olarak çalışan Mehmet Toprak, çekme halatı kopunca, yeni değiştirilen kamyonet motorunun altında kaldı. İş arkadaşları ve çevredekilerin yardımıyla motorun altından çıkarılan Toprak, çağrılan ambulansla hastaneye sevk edildi. Baş ve göğsündeki ezilmeler sonucu ağır yaralanan Mehmet Toprak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Toprak'ın cesedi otopsi için Mardin Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sevgilisi ile kaçan 50 yaşındaki kadın, kocasının yaklaşmasını çaresizlikle izledi

Sevgilisi ile kaçan 50 yaşındaki kadın, kocasının yaklaşmasını çaresizlikle izledi

Son dakika: İstanbul'da minibüs ile otomobil çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Son dakika: İstanbul'da minibüs ile otomobil çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Canan Karatay'ı canlı yayında şok! Herkesin merak ettiği şeyi sordu

Canan Karatay'ı canlı yayında şok! Herkesin merak ettiği şeyi sordu

Doktorlar bilimsel değil dedi o dinlemedi! Aç kalarak kanseri yenmeye çalıştı!

Doktorlar bilimsel değil dedi o dinlemedi! Aç kalarak kanseri yenmeye çalıştı!

Çipras bugün Kardak'a mı çıkacak? Türk savaş gemisi bölgede

Çipras bugün Kardak'a mı çıkacak? Türk savaş gemisi bölgede

Şanlıurfa'daki Urfa Kalesi'nde fotoğraf çekmek isterken metrelerce yüksekten düşerek hayatını kaybetti

Şanlıurfa'daki Urfa Kalesi'nde fotoğraf çekmek isterken metrelerce yüksekten düşerek hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Evini kiraya vermeye gitti çürümüş ceset buldu

Evini kiraya vermeye gitti çürümüş ceset buldu

‘Titancı Kenan’dan şaşkına çeviren Bitcoin tavsiyesi

‘Titancı Kenan’dan şaşkına çeviren Bitcoin tavsiyesi

4 kişiyi öldürdü, jandarmayı aradı: Birini daha öldürdüm... Gelin teslim olacağım!

4 kişiyi öldürdü, jandarmayı aradı: Birini daha öldürdüm... Gelin teslim olacağım!

Namaza gelenler ne yapacağını şaşırdı! Camideki poşetin içinden vahşet çıktı

Namaza gelenler ne yapacağını şaşırdı! Camideki poşetin içinden vahşet çıktı

Avcılar'da yangın! E-5'i duman kapladı

Avcılar'da yangın! E-5'i duman kapladı

AK Partili Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin'e saldırı

AK Partili Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin'e saldırı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.