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Kamyonet motosiklete çarptı: 2 genç öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 11.06.2018 19:33 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ta, kamyonetin çarptığı motosikletteki Emre Çiller (18) ve Kerem Keloğlu (17) hayatını kaybetti.

Kamyonet motosiklete çarptı: 2 genç öldü

Cüneyt ÖZFİDAN- Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ta, kamyonetin çarptığı motosikletteki Emre Çiller (18) ve Kerem Keloğlu (17) hayatını kaybetti.
Kaza, saat 17.30 sıralarında Zonguldak-Kozlu Karayolu'nda meydana geldi. Sadi Y. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen kamyonet, Emre Çiller'in kullandığı 67 DT 430 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten düşen Emre Çiller ile arkasında yolcu olarak bulunan Kerem Keloğlu ağır yaralandı. Çevredekilerin haber vermesinin ardından kısa sürede kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Emre Çiller'i Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne, Kerem Keloğlu'nu ise Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırdı. Çiller ve Keloğlu, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen hayatlarını kaybetti. Gençlerin ölüm haberini alan yakınları hastanede gözyaşlarını tutamadı. Kamyonet sürücüsü Sadi Y., polis tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kamyonet motosiklete çarptı: 2 genç öldüKamyonet motosiklete çarptı: 2 genç öldüKamyonet motosiklete çarptı: 2 genç öldü

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