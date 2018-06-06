HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Kamyonet motosiklete ve ağaca çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.06.2018 15:02 | Son Güncelleme

KONYA'da kamyonet önce motosiklete, ardından da yol kenarındaki ağaca çarptı.

Kamyonet motosiklete ve ağaca çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da kamyonet önce motosiklete, ardından da yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Kaza, saat 13.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Hatip Mahallesi Hatip Caddesi'nde meydana geldi. Veysi Tekin yönetimindeki 42 CFG 47 plakalı kamyonet, aynı yöne giden Mehmet Ali Zercu yönetimindeki 42 DNC 63 plakalı motosiklete çarptı. Kontrolden çıkan kamyonet, yolun alt bölümündeki ağaca çarparak durdu. Kazada, kamyonette bulunan, Afganistan uyruklu oluğu tahmin edilen 1 kişi öldü. Sürücüler Tekin ve Zercu ile kamyonetteki Davut ve Ahmet Tekin yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

FOTOĞRAFLI

Kamyonet motosiklete ve ağaca çarptı: 1 ölü, 4 yaralıKamyonet motosiklete ve ağaca çarptı: 1 ölü, 4 yaralıKamyonet motosiklete ve ağaca çarptı: 1 ölü, 4 yaralıKamyonet motosiklete ve ağaca çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

PARTNERÇok şaşıracaksınız! Ne olduğunu biliyor musunuz?Çok şaşıracaksınız! Ne olduğunu biliyor musunuz?
8'inci kattan düşerek ölen liseli Yaren, toprağa verildi8'inci kattan düşerek ölen liseli Yaren, toprağa verildi
Kamyonet devrildi; içindeki bacakları kırılan büyükbaş hayvan kesilecekKamyonet devrildi; içindeki bacakları kırılan büyükbaş hayvan kesilecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Emekli ve memura ek zam geliyor mu? Maliye Bakanı canlı yayında açıkladı

Emekli ve memura ek zam geliyor mu? Maliye Bakanı canlı yayında açıkladı

Fatih Portakal'a soruşturma şoku! İlk açıklama geldi

Fatih Portakal'a soruşturma şoku! İlk açıklama geldi

Yasak Elma'da taciz! Talat Bulut cephesinden ilk açıklama!

Yasak Elma'da taciz! Talat Bulut cephesinden ilk açıklama!

Genç kıza çirkin tuzak! 'Bakireyim' dedi ama...

Genç kıza çirkin tuzak! 'Bakireyim' dedi ama...

Bir baba bunu nasıl yapar! Pes dedirten iğrençlik

Bir baba bunu nasıl yapar! Pes dedirten iğrençlik

2 aylık evli kadın 'Sahibin yok mu senin?' cümlesini duyunca dehşet saçtı

2 aylık evli kadın 'Sahibin yok mu senin?' cümlesini duyunca dehşet saçtı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
2 aylık evli kadın 'Sahibin yok mu senin?' cümlesini duyunca dehşet saçtı

2 aylık evli kadın 'Sahibin yok mu senin?' cümlesini duyunca dehşet saçtı

Gerçek diş tedavisinde ortaya çıktı!

Gerçek diş tedavisinde ortaya çıktı!

Yazıklar olsun! Antalya'da canlı canlı kedinin derisini yüzdüler

Yazıklar olsun! Antalya'da canlı canlı kedinin derisini yüzdüler

TEM'de damacana yüklü kamyon devrildi

TEM'de damacana yüklü kamyon devrildi

Gaziantep'te kuzenlerin kavgası kanlı bitti: Ölü ve yaralılar var!

Gaziantep'te kuzenlerin kavgası kanlı bitti: Ölü ve yaralılar var!

Mersin'de 5 yaşındaki çocuğu duşakabinde katletti, mahkemedeki sözleri kan dondurdu!

Mersin'de 5 yaşındaki çocuğu duşakabinde katletti, mahkemedeki sözleri kan dondurdu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.