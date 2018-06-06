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Kamyonet motosiklete ve ağaca çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.06.2018 17:07 | Son Güncelleme

KONYA'da kamyonet önce motosiklete, ardından da yol kenarındaki ağaca çarptı.

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da kamyonet önce motosiklete, ardından da yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Kaza, saat 13.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Hatip Mahallesi Hatip Caddesi'nde meydana geldi. Veysi Tekin yönetimindeki 42 CFG 47 plakalı kamyonet, aynı yöne giden Mehmet Ali Zercu yönetimindeki 42 DNC 63 plakalı motosiklete çarptı. Kontrolden çıkan kamyonet, yolun alt bölümündeki ağaca çarparak durdu. Kazada, kamyonette bulunan, Afganistan uyruklu oluğu tahmin edilen 1 kişi öldü. Sürücüler Tekin ve Zercu ile kamyonetteki Davut ve Ahmet Tekin yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

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