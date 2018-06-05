Kamyonet Otobüse Arkadan Çarptı: 2 Yaralı

*Trafik tek şeritten sağlanırken diğer araçlar kaldırıma çıkarak kaza yerinden geçti. Haber-Kamera:Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL-DHA Üsküdar'da trafiğin yavaşladığı sırada bir kamyonet, halk otobüsüne arkadan çarptı. Kazada kamyonette bulunan 2 kişi yaralanırken otobüstekiler yara almadan kurtuldu. Kaza saat 08.15 sıralarında Eyüp Aksoy Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre İsmail Aykan'ın kullandığı 34 JC 7036 plakalı özel halk otobüsü önünde seyreden aracın durması üzerine frene bastı. Bu sırada arkadan gelen 34 LC 9992 plakalı kamyonet duramayarak otobüse arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonette bulunan 2 kişi yaralandı. Kazada otobüste bulunan yolcular ise yara almadan kurtuldu. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekibi araçta sıkışan yaralıları kurtardı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. TRAFİK YOĞUNLUĞU YAŞANADI Kaza nedeniyle uzun süre trafik yoğunluğu yaşandı.Trafik tek şeritten sağlanırken diğer otobüsler kaza yerinden kaldırıma çıkarak geçti. Kazayı karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.
Boydak yöneticisini zora sokan yazışma!
Alaattin Çakıcı'dan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mektup: Beni sevmiyorsunuz, ben de sizi sevmiyorum
Bir sabah uyandı, 5 yıllık eşini ve çocuklarını tanıyamadı! Sebebi ise korkunç
Times: İngiltere'de Türk eroin kaçakçısına 25 yıl hapis
Bu tabloyu gören uğramadan geçemiyor
Netenyahu İran konusunda Merkel'i ikna edemedi
17 yaşındaki kız karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gidince her şey ortaya çıktı! Kocaeli'de iğrenç olay
WhatsApp’tan şok açıklama! Artık bu telefonlara WhatsApp indirilemeyecek
Kocaeli'de engelli genç kıza cinsel istismarda bulunurken suçüstü yakalandılar!
Nagehan Alçı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasını köşesinden paylaştı
Başbakan Yıldırım'dan bedelli askerlik açıklaması
Okuyucu Yorumları 0 yorum