Kamyonet otomobilin üzerine düştü

Niğde’de freni boşalan park halindeki kamyonet, yaklaşık 20 metre yükseklikten bir apartmanın bahçesinde bulunan otomobilin üzerine düştü.
Niğde Merkez Efendibey Mahallesi Murtazabey Sokak üzerinde bulunan park halindeki kamyonetin rampada freni boşalması sonucu yaklaşık 20 metre yükseklikten otomobilin üzerine düştü. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, otomobil kullanılamaz hale geldi.
Kamyonet sahibin oğlu Gökhan İnce ise, "Arabamız 3-4 saattir park halindeydi. Nasıl olduysa freni boşalmış ve otomobilin üzerine düşmüş. Nasıl olduğunu bilmiyorum” dedi.
Bakan Soylu'nun istifa söylentilerinin arkasındaki kriz ne?
Aczimendi Şeyhi Gündüz'den skandal sözler: Kızları gömmek yerine boyunlarını kesselerdi
Hastanede dehşet anları! Doktor acil serviste kurşun yağmuruna tuttu!
Sporu bırakıp cinsel içerikli filmlerde oynamaya başlamıştı, pistlere geri dönüyor
ABD 4 aydır bu olayı çözmeye çalışıyor
Nokia 8110 geri dönüyor
Sualtındaki gizemli dünya açığa çıkıyor
Sevgilisinin oğluna tecavüz edip öldürdü!
İş adamı ve eşinin Türkiye tatili kabusa döndü
Samsung'un yeni telefonları Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus ile Nokia'nın son bombası satışta!
Babalık testi yaptıranların sayısı 3 katına çıktı
Erdoğan'dan Salih Müslim'in yakalanmasıyla ilgili ilk açıklama
AK Parti kongresinde ilginç görüntü! Başbakan Yıldırım'ın kıyafeti dikkat çekti!
Cinsel terapistten olay tavsiyeler
Okuyucu Yorumları 0 yorum