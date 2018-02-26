Kamyonet otomobilin üzerine düştü

Niğde’de freni boşalan park halindeki kamyonet, yaklaşık 20 metre yükseklikten bir apartmanın bahçesinde bulunan otomobilin üzerine düştü.

Niğde Merkez Efendibey Mahallesi Murtazabey Sokak üzerinde bulunan park halindeki kamyonetin rampada freni boşalması sonucu yaklaşık 20 metre yükseklikten otomobilin üzerine düştü. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kamyonet sahibin oğlu Gökhan İnce ise, "Arabamız 3-4 saattir park halindeydi. Nasıl olduysa freni boşalmış ve otomobilin üzerine düşmüş. Nasıl olduğunu bilmiyorum” dedi.