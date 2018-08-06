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Kamyonet, otomobille çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.08.2018 21:46 | Son Güncelleme

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Kamyonet, otomobille çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)- EDİRNE'nin Keşan ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.
Kaza, Keşan-Beyendik Beldesi karayolu üzerinde meydana geldi. Keşan'dan, Beyendik Beldesi yönüne giden ve sürücüsünün ismi bilinmeyen 22 RB 286 plakalı otomobil, belde yakınlarında karşı yönden gelen Şahin Bayraktar (49) idaresindeki 22 FA 510 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada, her iki araçta yoldan çıkarken, otomobil ters döndü. Otomobilde bulunan Mustafa Yergök, Muammer Gülverin ile Adem Dak (67) olay yerinde hayatlarını kaybetti. Kazada araçta sıkışan kamyonet sürücüsü Şahin Bayraktar ise ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan sürücü Bayraktar, Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı kaza kırım ekibince sıkıştığı yerden çıkartılarak, ambulansla kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kazada hayatlarını kaybeden Mustafa Yergök, Muammer Gülverin ile Adem Dak'ın cesetleri, savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından Keşan Devlet Hastanesi morguna konuldu. Kazayı haber alarak olay yerine gelen ölenlerin yakınları ise gözyaşlarına boğuldu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Kamyonet, otomobille çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralıKamyonet, otomobille çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralıKamyonet, otomobille çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralıKamyonet, otomobille çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı

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