Kamyonet, polis noktasındaki beton bariyerlere çarptı: 1 ölü

Kütahya’da polis uygulama noktasındaki beton bariyere çarpan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Burhan Alcan (39) yönetimindeki 34 GDU 15 plakalı kamyonet, Kütahya-Tavşanlı karayolunun 8. kilometresinde ters yönden gelerek polis uygulama noktasındaki beton bariyerlere çarptı. Kazada, kamyonetin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Aracın terör amaçlı kullanılma ihtimaline karşı, polis noktasına bomba uzmanı ve çok sayıda ekip sevk edildi. Güvenlik nedeniyle karayolundaki araç trafiğinin çift yönlü durdurulduğu bölgede, özel giysili ekipler şüpheli araçta inceleme yaptı. İncelemede araçta şüpheli bir duruma rastlanmadı.

Araçtan çıkarılan sürücünün cesedi, Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.(EFE)