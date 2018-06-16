HABER

Kamyonet restorana girdi: 6 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.06.2018 22:30 | Son Güncelleme

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonetin yol kenarındaki restoran girmesi sonucu 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

Alaattin ONUR/AKYAZI(Sakarya), (DHA) - SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonetin yol kenarındaki restoran girmesi sonucu 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.20 sıralarında, Akyazı'nın tatil beldesi olan Kuzuluk Kaplıca Caddesi'nde meydana geldi. Hüseyin Baytürk idaresindeki 34 AS 5761 plakalı kamyonetin direksiyon hakimiyetini kaybedince hızla yol kenarında bulunan restoranının içerisine girdi. Kamyonet, restoranda bulunan masalarda oturan müşterilere çarptı. Restoranda bulunanlar neye uğradıklarını şaşırırken, kazada Fatma Yılmaz, Ayşe Yılmaz, Filiz Kocaman, Abdulsamet Kocaman, 5 yaşındaki Azra Beril Özbatanlı ve 1 yaşındaki Tarık Ediz Özbatanlı yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. Yaralılar Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, Filiz Kocaman yapılan ilk tedavisinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Sürücü kazanın şokunu yaşadı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

PARTNERUtancından bikini giyemiyordu son pozları Instagram'ı salladıUtancından bikini giyemiyordu son pozları Instagram'ı salladı
Kale surlarından kayalıklara düşüp öldüKale surlarından kayalıklara düşüp öldü
Aydın'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 ağır yaralıAydın'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bursa'da tartıştığı oğlunu başından vurarak öldüren baba mahkeme salonunu yasa boğdu!

Bursa'da tartıştığı oğlunu başından vurarak öldüren baba mahkeme salonunu yasa boğdu!

Sapanca'da bacakları kesilen köpeğin ardından farklı bir vahşetin görüntüleri ortaya çıktı!

Sapanca'da bacakları kesilen köpeğin ardından farklı bir vahşetin görüntüleri ortaya çıktı!

Pınar Altuğ: 'Artık bu kadar da olmaz'

Pınar Altuğ: 'Artık bu kadar da olmaz'

Binlerce emekliye kötü haber! Ödeme yapılmayacak

Binlerce emekliye kötü haber! Ödeme yapılmayacak

Endonezya'da kan donduran olay! İki çocuk annesi kadını piton yuttu!

Endonezya'da kan donduran olay! İki çocuk annesi kadını piton yuttu!

24 Haziran seçimleri için yapılan tüm anketlerin sonuçları... Parti parti, aday aday oy oranları

24 Haziran seçimleri için yapılan tüm anketlerin sonuçları... Parti parti, aday aday oy oranları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
'Cono'lar lünaparkı karıştırdı! Pompalı tüfek ve bıçaklar havada uçuştu: Yaralılar var

'Cono'lar lünaparkı karıştırdı! Pompalı tüfek ve bıçaklar havada uçuştu: Yaralılar var

Bursa'da tartıştığı oğlunu başından vurarak öldüren baba mahkeme salonunu yasa boğdu!

Bursa'da tartıştığı oğlunu başından vurarak öldüren baba mahkeme salonunu yasa boğdu!

Adana'da yaşlılık maaşı kendinden habersiz çekilen Nuriye nineden insanlık dersi

Adana'da yaşlılık maaşı kendinden habersiz çekilen Nuriye nineden insanlık dersi

Sapanca'da bacakları kesilen köpeğin ardından farklı bir vahşetin görüntüleri ortaya çıktı!

Sapanca'da bacakları kesilen köpeğin ardından farklı bir vahşetin görüntüleri ortaya çıktı!

Türkiye'yi ağlatan Nuriye nineden insanlık dersi!

Türkiye'yi ağlatan Nuriye nineden insanlık dersi!

Veresiye aşk defteri olayı şaşkına çevirdi

Veresiye aşk defteri olayı şaşkına çevirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.