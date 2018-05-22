Kamyonet saman yüklü traktöre çarptı; yol 5 saat kapandı

Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA)- HATAY’da bir kamyonet saman yüklü römorka çarparak devrildi. Kazada araç sürücüleri yaralanırken, İskenderun- Antakya karayolu 5 saat boyunca trafiğe kapatıldı. Kaza, Antakya-İskenderun karayolunda meydana geldi. İskenderun istikametinden Antakya istikametine giden kuru gıda maddesi yüklü 31 D 4478 plakalı kamyonet, Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Sökmen Kampüsü kavşağı yakınlarında iki römork saman yüklü traktöre çarptı. 61 FY 961 plakalı traktöre bağlı olan saman yüklü römorklar, çarpmanın etkisiyle yola savrulurken, kamyonet ise devrildi. Kazada yaralanan traktör sürücüsü ile kamyonet sürücüsü olay yerine çağrılan ambulanslarla MKÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle kullanılamaz hale gelen İskenderun-Antakya karayolu yaklaşık 5 saat trafiğe kapalı kaldı. Kaza yapan araçlar olay yerine çağrılan vinç yardımıyla kaldırıldıktan sonra trafiğe açılan karayolunda bir süre tek şeritten geçişlere izin verildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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