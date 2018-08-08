Kamyonet şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE'de, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza,Balışeyh-Sulakyurt karayolunun 4'üncü kilometresinde meydana geldi. Kırıkkale Meteoroloji İl Müdürlüğü'ne ait Levent Kılıç yönetimindeki 06 DG 5835 plakalı kamyonet, sürücünün kontrolünden çıkıp takla atarak şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Levent Kılıç ile yanındaki Ali Avcı ve Ali İçöz yaralanırken, Allahverdi Çanga yaşamını yitirdi.

Yaralılar, Kırıkkale Yüksek İhtisas ile Üniversite Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedaviye alındı.

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