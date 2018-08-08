HABER

Kamyonet şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.08.2018 11:44 | Son Güncelleme

KIRIKKALE'de, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kamyonet şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE'de, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Kaza,Balışeyh-Sulakyurt karayolunun 4'üncü kilometresinde meydana geldi. Kırıkkale Meteoroloji İl Müdürlüğü'ne ait Levent Kılıç yönetimindeki 06 DG 5835 plakalı kamyonet, sürücünün kontrolünden çıkıp takla atarak şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Levent Kılıç ile yanındaki Ali Avcı ve Ali İçöz yaralanırken, Allahverdi Çanga yaşamını yitirdi.
Yaralılar, Kırıkkale Yüksek İhtisas ile Üniversite Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedaviye alındı.

FOTOĞRAFLI

Kamyonet şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralıKamyonet şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

PARTNERÜnlü şarkıcı aşırı dozdan hastaneye kaldırılmıştı, ilk kez konuştuÜnlü şarkıcı aşırı dozdan hastaneye kaldırılmıştı, ilk kez konuştu
Yola çıkan köpek zincirleme kazaya yol açtı: 7 yaralıYola çıkan köpek zincirleme kazaya yol açtı: 7 yaralı
Evlerinin yıkımını engellemek için çatıya çıkıp, tüfekle ateş açtılarEvlerinin yıkımını engellemek için çatıya çıkıp, tüfekle ateş açtılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İYİ Parti’den Erdoğan’a flaş mesaj!

İYİ Parti’den Erdoğan’a flaş mesaj!

Deniz Çakır dekoltesiyle Instagram'ı salladı

Deniz Çakır dekoltesiyle Instagram'ı salladı

Eşini sevgilisiyle yakalayınca dehşet saçtı!

Eşini sevgilisiyle yakalayınca dehşet saçtı!

Kedicikler cezaevinde bakın ilk ne istediler!

Kedicikler cezaevinde bakın ilk ne istediler!

Arabesk müziğin önemli isimlerinden Hakkı Bulut hastaneye kaldırıldı

Arabesk müziğin önemli isimlerinden Hakkı Bulut hastaneye kaldırıldı

Fuat Avni'den olay yaratacak itiraf! 20 bin kişilik liste...

Fuat Avni'den olay yaratacak itiraf! 20 bin kişilik liste...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
'Tırnak deyip önemsemediğimiz şey hayatımı kararttı'

'Tırnak deyip önemsemediğimiz şey hayatımı kararttı'

Adana'da kentsel dönüşüm gerginliği! Terör estirdiler... Her şeyi o bitirdi!

Adana'da kentsel dönüşüm gerginliği! Terör estirdiler... Her şeyi o bitirdi!

Bursa'da hiç evlenmeyen kadın nüfus müdürlüğüne gidince en büyük şoku yaşadı!

Bursa'da hiç evlenmeyen kadın nüfus müdürlüğüne gidince en büyük şoku yaşadı!

Otomobiliyle apartman bahçesine uçtu, aracını bırakıp olay yerinden kaçtı

Otomobiliyle apartman bahçesine uçtu, aracını bırakıp olay yerinden kaçtı

Adana'da feci kaza! 7 yaşındaki Meryem hayatını kaybetti

Adana'da feci kaza! 7 yaşındaki Meryem hayatını kaybetti

Kocaeli'de erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen Pakistan uyruklu engelli şahıs gözaltına alındı!

Kocaeli'de erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen Pakistan uyruklu engelli şahıs gözaltına alındı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.