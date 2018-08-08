Kamyonet sulama kanalına devrildi: 1 kişi kayıp

Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’da, ölçüm yapan Devlet Su İşleri Müdürlüğü ekibinin bulunduğu kamyonet sulama kanalına devrildi. Can pazarının yaşandığı kanalda aracın içerisindeki 1 kişi kurtarılırken, özel güvenlik görevlisi olduğu öğrenilen 1 kişi ise akıntılı kayboldu.

Olay, akşam saatlerinde Haliliye ilçesine bağlı Kepirli kırsal Mahallesi yakınlarından geçen Devlet Su İşleri Müdürlüğü'ne (DSİ) bağlı sulama kanalında meydana geldi. İddiaya göre kanalda rutin ölçüm yapmak için bölgede bulunan DSİ’ye ait personellerin bulunduğu plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen kamyonet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu sulama kanalına devrildi. Kamyonette bulunan Mehmet Çelik (20), çevredekilerin yardımıyla kurtarılırken, özel güvenlik görevlisi olduğu öğrenilen Halil Sağ ise akıntıya kapılarak kamyonet ile birlikte gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen su altı dalgıç polisleri, arama-kurtarma çalışması başlattı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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