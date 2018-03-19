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Kamyonet sürücüsü ile babası kazada öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 19.03.2018 17:24 | Son Güncelleme

BURSA'nın Yenişehir ilçesinde, dökülen yağ nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp TIR'la çarpışan kamyonetin sürücüsü Tayfun Keklik (25) ve babası Rasim Keklik (47) yaşamını yitirdi.

Kamyonet sürücüsü ile babası kazada öldü

Nihat BIÇAK/YENİŞEHİR (Bursa), (DHA)- BURSA'nın Yenişehir ilçesinde, dökülen yağ nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp TIR'la çarpışan kamyonetin sürücüsü Tayfun Keklik (25) ve babası Rasim Keklik (47) yaşamını yitirdi.
Kaza, bugün Yenişehir-İnegöl Karayolu'nun 7’nci kilometresinde meydana geldi. Yenişehir’den İnegöl’e giden Tayfun Keklik yönetimindeki 16 UA 956 plakalı kamyonet, yola dökülen yağ nedeniyle kayarak, karşı yönden gelen Feridun Dereli (36) yönetimindeki 26 SZ 549 plakalı TIR ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kamyonet hurdaya dönerken, sürücü Tayfun Keklik ile yanında bulunan babası Rasim Keklik olay yerinde yaşamını yitirdi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kamyonet sürücüsü ile babası kazada öldüKamyonet sürücüsü ile babası kazada öldü

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